Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей

25.02.2022 12:00

Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Автобусы, которые ехали в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении.