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Архив - Луганская область

Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей

25.02.2022 12:00
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Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей

Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Автобусы, которые ехали в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Счастье, обстрел, РСЗО "Град", автобусы
 
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