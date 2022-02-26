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На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения
26.02.2022 09:00
Поезд для эвакуации жителей Луганщины застрял в Попасной Луганской области. В соседней Камышевахе обстрелом разбило железнодорожные пути. Об этом сообщает патрульная полицию Луганщины.
"По состоянию на 06.00 проводится обследование поврежденных участков железнодорожного пути и ремонтные работы. Информация об отправке поезда будет сообщена дополнительно. Внимательно следите за сообщениями!" - информирует полиция.
Теги: эвакуация, задержка, Попасная, поезда
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