Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину

26.02.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину

Внимание! Восстановлено движение для эвакуационного поезда на Луганщину! Об этом сообщает полиция Луганщины.
"Примерно в 11.30 будет осуществлена подача поезда в г. Лисичанск и г. Рубежное. Прибывайте на станцию собственным транспортом!", — отметили в полиции Луганщины.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх