Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.00

02.03.2022 11:00

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, поезд ожидается около 15.00.