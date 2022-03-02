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Архив - Луганская область

Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается

02.03.2022 09:00
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Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации.
К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше времени. Следите за дальнейшими сообщениями.
Ранее сообщалось, что к железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 марта, в 09:00. Желающим в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.



Теги: Донбасс, Лисичанск, поезд, эвакуация
 
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