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Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается
02.03.2022 09:00
Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации.
К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше времени. Следите за дальнейшими сообщениями.
Ранее сообщалось, что к железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 марта, в 09:00. Желающим в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.
Теги: Донбасс, Лисичанск, поезд, эвакуация
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