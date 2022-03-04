Сегодня днем из Лисичанска отправится эвакуационный поезд

04.03.2022 11:00

Сегодня в Лисичанск приедет эвакуационный поезд. Желающим выехать из области нужно прибыть на станцию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергея Гайдая

04.03.2022 на 14.00 будет подан эвакуационный поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно.

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