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Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы
05.03.2022 13:00
В Северодонецке российские войска обстреляли жилые кварталы. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"5.03.2022 Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как утром ВСУ отбили очередное наступление на областной центр, враг решил отомстить, обстреливая жилые кварталы. Сообщил Гайдай", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Северодонецк, жертвы, обстрел
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