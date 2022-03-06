Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Большая часть Северодонецка осталась без воды

06.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Большая часть Северодонецка осталась без воды

6 марта вследствие повреждения линии электропередач обесточена КНС (насосная станция) большая часть Северодонецка осталась без воды. Об этом сообщают в городской ВГА.
Как отмечается, будут проведены восстановительные работы высоковольтной сети ЛЭО. Водоснабжение в Северодонецке в ближайшее время будет восстановлено.



Теги: Донбасс, Северодонецк, нарушение, водоснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх