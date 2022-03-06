Большая часть Северодонецка осталась без воды

06.03.2022 09:00

6 марта вследствие повреждения линии электропередач обесточена КНС (насосная станция) большая часть Северодонецка осталась без воды. Об этом сообщают в городской ВГА.

Как отмечается, будут проведены восстановительные работы высоковольтной сети ЛЭО. Водоснабжение в Северодонецке в ближайшее время будет восстановлено.