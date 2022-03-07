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Архив - Луганская область

ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций

07.03.2022 16:00
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ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций

На Луганщине опубликовали перечень номеров стационарных телефонов подразделений спасательных служб Луганской области. Об этом сообщает ЛугОГА.
В связи с нестабильной работой телекоммуникационных каналов ГУ ГСЧС Украины в Луганской области предоставляет перечень номеров спасательных служб:
0645708306 - Старобельск
0645708308 - Лисичанск
0645708312 - Северодонецк
0645708300 - Рубежное
0645708305 - Сватово
0645708321 - Кременная
0645708322 - Новопсков
0645708323 - Марковка
0645708324 - Станица Луганская
0645708325 - Новоайдар
0645708327 - Белокуракино
0645708328 - Беловодск
0645708329 - Меловое
0645708331 - Попасная
0645708307 - Счастье
0645708333 - Троицкое



Теги: Донбасс, телефон, чрезвычайная ситуация, ГСЧС
 
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