Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы

07.03.2022 08:30

7 марта из Кременной отправится эвакуационный рейс в Лиман. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной на железнодорожную станцию Лиман.

Выезд на трех школьным автобусам в 10:00 от помещения Укрпочты по улице Титова.

К посадке на эвакуационный рейс будут допускаться только женщины и дети.