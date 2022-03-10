Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины

10.03.2022 10:00

Сегодня с Луганщины отправят эвакуационный поезд, сообщает ЛугОГА.

"Внимание! Сегодня, 10.03.2022, планируется эвакуационный поезд из Камышевахи (ЧЕРЕЗ Рубежное и Лисичанск)! Ориентировочное время отправления 14:00", - говорится в сообщении.