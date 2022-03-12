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На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости

12.03.2022 16:00
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На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости

Руководитель ЛугОВГА Сергей Гайдай своим распоряжением от 12.03.2022 г. № 105 «О контроле за ценами на товары» запретил необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В частности, в перечень включены: мука пшеничная, макаронные изделия, батоны, хлеб, гречневая и овсяная крупа, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, подсолнечное масло, сахар кристаллический, капуста лук репчатый, свекла, морковь и картофель.
Ограничение цен устанавливается на медицинские препараты: этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарственные средства отечественного производства.
Также под запретом повышения стоимости топлива: бензина (марки А-92, А-95), дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей. Распоряжение обязательно к исполнению.
Контролировать соблюдение установленных ценовых ограничений на местах поручено ГУ Национальной полиции, ГУ Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Луганской области.



Теги: цена, запрет, продукты, повышение
 
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