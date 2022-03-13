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Архив - Луганская область

Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци

13.03.2022 10:00
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Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци

Режим тишины в Луганской области устанавливается с 9 часов утра 13 марта. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу отправляются на Луганщину.
Места сбора для эвакуации:
В Лисичанске:
Сосюры 324, здание ГСЧС
Кременная:
ул. Титова, возле Укрпочты
Рубежное:
Владимирская площадь, возле городского совета
Северодонецк:
ДК «Строителей»
Горское
Дом культуры «Украина»
Золотое
Квартал Солнечный, 8а
Дальше - поезд и долгожданная безопасность.



Теги: Донбасс, Луганская область, эвакуация, автобусы
 
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