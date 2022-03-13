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В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса
13.03.2022 09:00
Сегодня, 13 марта из Рубежного планируется выезд 3 эвакуационных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганщины.
- 10:00 - от городского совета (по предварительной записи лица, не выехавшие 12 марта) к ЖД станции Новозолотаревка
- 11:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до ЖД станции Новозолотаревка (женщины с детьми, лица пожилого возраста)
- 13:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до Лимана (женщины с детьми, лица пожилого возраста).
На второй и третий рейс предварительная запись по телефону 099-297-97-85.
На второй и третий рейс добираться до ЖД вокзала г. Рубежное самостоятельно.
Возможны изменения!
Теги: Донбасс, Рубежное, автобус, эвакуация
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