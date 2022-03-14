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Часть Луганщины осталась без мобильной связи
14.03.2022 15:00
Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Об этом заявил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Это работа - рашистов. Работаем над этим вопросом. Пока ПРОШУ там, где есть свет, есть интернет - убирайте пароли с WIFI, чтобы люди могли пользоваться, написать близким. Потерпите! Орки уйдут! Временно оккупированные, не верьте рашистам, не идите к ним на службу, не предавайте Украину! Держимся! Помогаем друг другу!", — сообщил он.
Теги: война, отключение, мобильная связь
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