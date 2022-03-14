Последние новости раздела
- На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области12:00
- В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.202208:30
- В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи15:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички12:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области
14.03.2022 12:00
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 «О запрете вывоза горючего» запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей. Об этом сообщает ЛугОГА.
Распоряжение является обязательным к исполнению. Контролировать соблюдение установленных ограничений на местах поручено ГУ Национальной полиции, подразделениям Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, размещенным на территории Луганской области.
Теги: запрет, Луганская область, топливо, вывоз
Читайте также:
- Украинцам могут запретить ездить на авто, которые не соответствуют стандарту Евро-5
- В Луганской области запретили ловить рыбу
- На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта
- На границе с Россией обнаружены два подпольных "нефтегона"
- На Луганщине тепловозом пытались переправить в "ДНР" 15 тысяч литров дизтоплива
- ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ГРУЗЫ
- На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области12:00
- Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела09:00
- В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.202208:30
- В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи15:00
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области12:00
- Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину11:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта09:30
- Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела09:00
- В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.202208:30
- Подоляк анонсировал новые видеопереговоры с представителями России08:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи15:00
- На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу13:00
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе
- Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру