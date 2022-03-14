В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.2022

14.03.2022 08:30

Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00). Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай в Facebook.

Места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск:

11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;

10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

10.00 – ГДК Строителей

Рубежное:

К Рубежанскому городскому совету будет подано:

10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.

12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горное:

12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622

Золотое:

12.00 – ВГА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203

Также будет осуществляться подвоз людей из:

Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.

Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.

Новоайдар-Северодонецк.

Сергей Гайдай отметил, что в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация начнётся при фактическом режиме тишины.