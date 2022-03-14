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В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.2022
Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00). Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай в Facebook.
Места сбора для организованного выезда на станцию:
Лисичанск:
11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт".
Северодонецк:
10.00 – ГДК Строителей
Рубежное:
К Рубежанскому городскому совету будет подано:
10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.
12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.
Горное:
12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622
Золотое:
12.00 – ВГА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203
Также будет осуществляться подвоз людей из:
Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
Новоайдар-Северодонецк.
Сергей Гайдай отметил, что в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация начнётся при фактическом режиме тишины.
Теги: Донбасс, Луганская область, эвакуация, автобусы
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