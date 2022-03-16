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Архив - Луганская область

В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи

16.03.2022 17:00
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В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи

Адрес пункта выдачи гуманитарной помощи в районе Стеклозавода в Лисичанске изменен. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской ВГА.
Так, с 17 марта пункт переносится в Лисичанский лицей 4, улица Октябрьская, 271.
Кроме того, с сегодняшнего дня начинает работать дополнительно телефон по гуманитарной помощи. Обращайтесь с 9:00 до 15:00 по телефону 066-613-45-80.



Теги: Лисичанск, телефон, гуманитарная помощь, адрес
 
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