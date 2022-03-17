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На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС
17.03.2022 12:00
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии "101" и "112". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.
Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.
Вызвать ГСЧС Луганской области можно по номерам:
+380509734758
+380672998475
+380645708324
Теги: Донбасс, телефонный номер, ГСЧС
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