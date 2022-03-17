На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС

17.03.2022 12:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии "101" и "112". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.

Вызвать ГСЧС Луганской области можно по номерам:

+380509734758

+380672998475

+380645708324