Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС

17.03.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии "101" и "112". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.
Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.
Вызвать ГСЧС Луганской области можно по номерам:
+380509734758
+380672998475
+380645708324



Теги: Донбасс, телефонный номер, ГСЧС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх