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ЛугОГА опубликовала места сбора для эвакуации жителей
В ЛугОГА опубликовали список мест сбора для желающих эвакуироваться из Луганской области на сегодня.
Согласно договоренностям, «режим тишины» согласован с 9:00.
За день постараются эвакуировать как можно больше жителей области в безопасные регионы страны и завезти гуманитарную помощь тем, кто остается.
Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска.
Северодонецк:
10:00 - возле городского Дворца культуры.
Рубежное:
9:00 - ЗДАНИЕ ПК, Южный, ул. Чехова, 11.
Лисичанск:
11.00 - центр города, ул. им.В.Сосюры, 324, ГСЧС;
10.00 - м-н ГТВ, от памятника «Самолет».
Приволье:
10:00 - на площади
Попасная:
12:00 от обоих дворцов культуры и школы 1.
Примерно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаровки.
"Эвакуация возможна только в случае отсутствия обстрелов! Надеемся на тишину…", — подчеркнули в ЛугОГА.
Теги: Донбасс, Луганская область, эвакуация
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