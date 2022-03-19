ЛугОГА опубликовала места сбора для эвакуации жителей

19.03.2022 09:30

В ЛугОГА опубликовали список мест сбора для желающих эвакуироваться из Луганской области на сегодня.

Согласно договоренностям, «режим тишины» согласован с 9:00.

За день постараются эвакуировать как можно больше жителей области в безопасные регионы страны и завезти гуманитарную помощь тем, кто остается.

Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска.

Северодонецк:

10:00 - возле городского Дворца культуры.

Рубежное:

9:00 - ЗДАНИЕ ПК, Южный, ул. Чехова, 11.

Лисичанск:

11.00 - центр города, ул. им.В.Сосюры, 324, ГСЧС;

10.00 - м-н ГТВ, от памятника «Самолет».

Приволье:

10:00 - на площади

Попасная:

12:00 от обоих дворцов культуры и школы 1.

Примерно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаровки.

"Эвакуация возможна только в случае отсутствия обстрелов! Надеемся на тишину…", — подчеркнули в ЛугОГА.