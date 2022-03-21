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На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады
21.03.2022 13:00
Оккупанты рф целенаправленно уничтожают продовольственные склады на Луганщине. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады в Северодонецке, пока окончательно не уничтожили их и продукты внутри. Подобные случаи и в других городах области.
Сегодня, пользуясь гумкоридором, будет завезено несколько фур помощи для жителей громад.
Это продукты, лекарства, средства гигиены. Голода не будет, как бы орки этого не хотели!
Победим!", — подчеркнул Гайдай.
Теги: Северодонецк, склад, обстрелы, продовольствие
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