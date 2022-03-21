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Архив - Луганская область

На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи

21.03.2022 17:00
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На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня через гуманитарный коридор на Луганщине было эвакуировано около 250 человек и завезено около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Удалось вывезти 40 человек из Рубежного и 20 - из Кременной, и 175 из Северодонецка, Лисичанска и Горского + собственным транспортом", - отметил он.
Кроме того в область было завезено рекордное количество гуманитарной помощи - пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей, в итоге - 200 тонн продуктов, лекарств, средств гигиены.
"Договариваемся о гумкоридоре и на завтра. Держим кулаки! Надеемся на тишину…", — добавил Гайдай.



Теги: эвакуация, гуманитарная помощь, гуманитарный коридор
 
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