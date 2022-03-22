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На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ
22.03.2022 15:00
В Луганской области повреждения разной степени получили более 600 объектов. Убытки бизнеса – более 1,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Отмечается, что разрушения наносятся объектам и системам критической инфраструктуры: разбомблены три моста, ущерб понесли по меньшей мере 30 промышленных предприятиятий, в том числе производственные площадки физических лиц-предпринимателей и торговые точки.
Из-за постоянных артобстрелов повреждены:
- 15 учреждений здравоохранения;
- 14 общеобразовательных учебных заведения;
- 11 детских садов и детский дом;
- 9 административных зданий и ЦПАУ;
- 6 социальных заведений;
- 4 спортивных и два объекта культуры;
- 4 здания, в которых размещались правоохранительные органы и подразделения ГСЧС.
Разрушены 466 жилых домов.
По предварительным оценкам, ущерб бизнесу Луганщины в марте текущего года уже составил более 1,6 млрд гривен.
Теги: Россия, война, Луганская область, ущерб
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