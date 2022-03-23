ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"

23.03.2022 13:00

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Следует отметить, что в 2014 году из-за войны на Донбассе ВУЗ был вынужден переехать в Северодонецк из оккупированного боевиками ОРЛО Луганска.