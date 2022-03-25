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Архив - Луганская область

На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки

25.03.2022 16:00
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На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки

На территории Луганской области во время действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки. Об этом сообщает ЛугОГА.
Согласно тексту распоряжения № 117 от 25.03.22 главы ЛугОГА Сергея Гайдая ежедневно с 17.00 до 07.00 следующих суток
Предприятия, учреждения, организации, ФЛП, физические лица обязаны соблюдать специальный режим путем:
- отключение уличного освещения;
- отключение освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;
- отключение света в домах и вокруг них, зашторирование окон.



Теги: военное положение, светомаскировка, Луганщина
 
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