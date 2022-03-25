На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки

25.03.2022 16:00

На территории Луганской области во время действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки. Об этом сообщает ЛугОГА.

Согласно тексту распоряжения № 117 от 25.03.22 главы ЛугОГА Сергея Гайдая ежедневно с 17.00 до 07.00 следующих суток

Предприятия, учреждения, организации, ФЛП, физические лица обязаны соблюдать специальный режим путем:

- отключение уличного освещения;

- отключение освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;

- отключение света в домах и вокруг них, зашторирование окон.