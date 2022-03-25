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На Луганщине заработала "передвижная" Укрпочта
В Луганской области возобновила работу Укрпочта с помощью передвижных отделений. Благодаря этому уже 335 пожилых людей получили пенсии, сообщил в пятницу, 25 марта, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Впервые с начала российского военного вторжения нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области, традиционно получавшие их через предприятия АО Укрпочта", – привел Гайдай слова Вадима Шестопалова, руководителя Донецкой дирекции Укрпочты, которая сейчас обслуживает одновременно две области.
Отмечается, что передвижные отделения предоставили услуги жителям Белогоровки, Золотаровки, Верхнекаменки и Шипиловки.
Кроме пенсий, они также доставили местным жителям продукты питания и моющие средства.
Теги: пенсия, Луганская область, Укрпочта, посылка
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