Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно

27.03.2022 15:00

Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.

По его словам, эвакуированный университет уже принимает студентов.

"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил Коваль.