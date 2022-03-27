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Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно
27.03.2022 15:00
Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.
По его словам, эвакуированный университет уже принимает студентов.
"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил Коваль.
Теги: Ровно, Рубежное, эвакуация, медицинский университет
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