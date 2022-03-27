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Архив - Луганская область

В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ

27.03.2022 13:00
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В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ

Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России. Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает оппозиционное российское издание "Медуза".
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.



Теги: Россия, Донбасс, референдум, ОРЛО
 
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