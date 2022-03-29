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Фонд Ахметова направил в Луганскую область 4000 продуктовых наборов
29.03.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова направил 4 000 продуктовых наборов в Луганскую область, сообщает пресс-служба фонда во вторник, 29 марта.
Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона. Всего планируется передать 20 000 наборов для Луганщины.
В состав наборов входят продукты первой необходимости, в том числе мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
В целом, Фонд Ахметова передаст 100 тысяч продуктовых наборов для жителей наиболее пострадавших регионов на востоке Украины.
Теги: продукты, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова, Луганщина
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