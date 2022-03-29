Фонд Ахметова направил в Луганскую область 4000 продуктовых наборов

29.03.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова направил 4 000 продуктовых наборов в Луганскую область, сообщает пресс-служба фонда во вторник, 29 марта.

Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона. Всего планируется передать 20 000 наборов для Луганщины.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в том числе мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом, Фонд Ахметова передаст 100 тысяч продуктовых наборов для жителей наиболее пострадавших регионов на востоке Украины.