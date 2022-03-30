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На Луганщине восстановлено газоснабжение шести населенных пунктов
30.03.2022 16:00
В шести городах на Луганщине восстановили газоснабжение. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотаревка, Шепилово - с газом!
Газовикам удалось восстановить газоснабжение путем подключения к ГРС Лисичанска, проводятся пусковые работы, по возможности перекройте краны к газовому оборудованию и счетчикам", - говорится в сообщении.
Теги: газ, восстановление, Луганщина
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