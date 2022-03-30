На Луганщине восстановлено газоснабжение шести населенных пунктов

30.03.2022 16:00

В шести городах на Луганщине восстановили газоснабжение. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотаревка, Шепилово - с газом!

Газовикам удалось восстановить газоснабжение путем подключения к ГРС Лисичанска, проводятся пусковые работы, по возможности перекройте краны к газовому оборудованию и счетчикам", - говорится в сообщении.