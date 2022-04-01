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Архив - Луганская область

На Луганщине восстановлено электроснабжение 20000 потребителей

01.04.2022 13:00
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На Луганщине восстановлено электроснабжение 20000 потребителей

Еще 20 тысяч домов Луганщины снова со светом, ведутся работы по восстановлению подачи воды, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
«В последний день марта у нас было почти 125 тысяч обесточенных абонентов. Свет отсутствовал в Рубежном, Северодонецке и части Лисичанска. Не говоря уже о гораздо меньших населенных пунктах. Но усилиями электриков ООО «ЛЕО» и местных РЭСов, специалистов промышленных предприятий области нам удалось починить одну из высоковольтных линий. В частности, запитать старую часть Северодонецка», – говорится в сообщении.
Благодаря этому количество обесточенных абонентов сократилось на 20 тысяч – со 124 914 до 103 649.
Остаются без света 33 населенных пункта – 21 полностью и 12 частично.



Теги: восстановление, электроснабжение, Луганщина
 
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