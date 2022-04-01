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Архив - Луганская область

Зеленский создал две военные администрации на Луганщине

01.04.2022 10:00
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Зеленский создал две военные администрации на Луганщине

На Луганщине указом президента Украины Владимира Зеленского образованы Кременская и Рубежанская ВГА, сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Согласно распоряжению, начальником Кременской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области назначен Дунец Александр Евгеньевич.
Начальником Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области - Юрченко Андрей Федорович.



Теги: указ, военно-гражданские администрации, Зеленский, Луганщина
 
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