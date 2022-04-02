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Архив - Луганская область

Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа

02.04.2022 15:00
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Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа

Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания горел газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет, — отметил Сергей Гайдай. - Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов. Всего без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", - говорится в сообщении.



Теги: газопровод, обстрел, повреждения, Луганщина
 
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