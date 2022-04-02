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Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа
02.04.2022 15:00
Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания горел газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет, — отметил Сергей Гайдай. - Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов. Всего без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", - говорится в сообщении.
Теги: газопровод, обстрел, повреждения, Луганщина
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