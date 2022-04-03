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Газоснабжение Луганщины восстановлено

03.04.2022 09:00
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Газоснабжение Луганщины восстановлено

Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортных систем Украины.
В ОГТСУ напомнили, что газопровод был поврежден вражеским обстрелом в пятницу, 1 апреля. Из-за этого несколько газораспределительных станций были полностью остановлены.
Еще ряд населенных пунктов получали газ по временной схеме из баллона.
"Благодаря усилиям специалистов ОГТСУ для части жителей Луганщины, получавших газ по временной схеме, восстановлен надежный маршрут транспортировки газа", - говорится в сообщении.
В ОГТСУ подчеркнули, что делают все возможное, чтобы возобновить подачу газа всем жителям Луганщины.



Теги: газ, восстановление, Луганщина
 
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