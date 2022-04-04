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Архив - Луганская область

На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел

04.04.2022 16:00
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На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел

Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Луганской области. Несмотря на это сегодня, 4 апреля, удалось эвакуировать почти тысячу человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Совместно с патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами сегодня удалось вывезти 452 жителя Лисичанска, 136 из Кременной, 22 рубежанина, 117 из Горской общины, 244 севєродончина. Автобусы несколько раз обстреляли, орки не хотят, чтобы людей спасали. Однако мы делаем невозможное, чтобы спасти вашу жизнь. Из-за постоянных обстрелов вывезти людей из Попасной не удалось", - говорится в сообщении.



Теги: эвакуация, обстрел, Луганщина
 
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