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Архив - Луганская область

В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты

05.04.2022 14:00
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В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты

Во время обстрела Рубежного на Луганщине российские войска попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он призвал жителей города не выходить из укрытий, а находящимся в помещениях - закрыть двери и окна.
"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость, при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - подчеркнул Гайдай.
Глава ОГА рекомендовал подготовить влажные маски для лица и напомнил, что при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - уточнил губернатор.



Теги: Рубежное, утечка, кислота, обстрел
 
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