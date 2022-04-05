- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел16:00
- На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера11:00
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш10:00
- Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля08:00
- Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона17:00
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины13:00
В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты
Во время обстрела Рубежного на Луганщине российские войска попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он призвал жителей города не выходить из укрытий, а находящимся в помещениях - закрыть двери и окна.
"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость, при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - подчеркнул Гайдай.
Глава ОГА рекомендовал подготовить влажные маски для лица и напомнил, что при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - уточнил губернатор.
Теги: Рубежное, утечка, кислота, обстрел
- Гарбуз обрисовал перспективы получения квартир переселенцами
- Работник химзавода упал в цистерну с кислотой
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты
- В Донецкой области произошла утечка аммиака
- КРУ оштрафовало химзавод на 8,6 млн грн
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел16:00
- На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера11:00
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш10:00
- Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля08:00
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске10:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- Зеленский посетил освобожденную Бучу17:00
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел16:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов
- Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел
- В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага