На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной

07.04.2022 12:00

Возобновлена работа комплекса насосных станций КП "Попаснянский районный водоканал". В настоящее время идет процесс заполнения водопровода. Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай в Facebook.

"Подача воды будет производиться без процесса предварительной очистки воды. Абоненты этого водоканала, используйте воду ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для технических нужд из-за несоответствия показателей мутности, цветности и по бактериологическим показателям", - говорится в сообщении.