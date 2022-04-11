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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)
11.04.2022 12:00
ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектом возле временно оккупированного поселка Новоайдар в Луганской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай.
"У нас маленька победа – горело два с половиной часа то, что уже сегодня могло убивать наших людей", – написал он в Facebook.
При этом Гайдай опроверг распространяемую оккупантами информацию о якобы обстреле жилого сектора населенного пункта.
"То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь!", – написал он.
Теги: боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ
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