Главная / Новости / Луганская область / В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи
Последние новости раздела
- В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи15:00
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля09:00
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)12:00
- Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля08:00
- РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля08:00
- В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи
12.04.2022 15:00
В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Сразу восемь снарядов попали в помещение, где был оборудован центр. Разрушены стены, произошло возгорание склада. Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных", - отметила Денисова.
Кроме того, вследствие ночных обстрелов Северодонецка и Горского уничтожены почти все коммуникации. Люди остались без света, воды и газа.
"Без электроэнергии осталось 95,8 тыс потребителей, обесточено 36 населенных пунктов", - заявила омбудсмен.
Теги: Северодонецк, уничтожение, гуманитарная помощь, обстрел, центр
Читайте также:
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта
- В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома
- В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии
- На Донбассе по авто с гуманитарной помощью выпустили ракету
- В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи15:00
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля09:00
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие08:00
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)12:00
- Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля08:00
- Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки17:00
- РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей11:00
- На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии10:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях17:00
- В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"16:00
- В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи15:00
- В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц14:00
- ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень13:00
- Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук12:00
- Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным11:00
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля09:00
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие08:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр
- В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса
- РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей
- Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля
- В РФ назвали новую цель "спецоперации" в Украине
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие