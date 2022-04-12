В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи

12.04.2022 15:00

В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сразу восемь снарядов попали в помещение, где был оборудован центр. Разрушены стены, произошло возгорание склада. Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных", - отметила Денисова.

Кроме того, вследствие ночных обстрелов Северодонецка и Горского уничтожены почти все коммуникации. Люди остались без света, воды и газа.

"Без электроэнергии осталось 95,8 тыс потребителей, обесточено 36 населенных пунктов", - заявила омбудсмен.