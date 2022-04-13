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Архив - Луганская область

На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек

13.04.2022 15:00
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На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек

Более 300 человек удалось вывезти с Луганщины, несмотря на блокировку оккупантами эвакуации. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось эвакуировать из Луганщины почти 400 человек.
С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами «режима тишины» не было ни разу за полтора месяца войны. Но тем не менее, каждый день мы вывозим людей, ведь безопасность наших жителей превыше всего.
Вместе с Патрульной полицией и волонтерами мы смогли сегодня вывезти 198 жителей Кременной, 22 жителя Горной общины, 62 лисичанина, 84 северодончанина и 14 попаснян.
Для тех, кто остался, традиционно, завезена гуманитарная помощь: еду, лекарства, средства гигиены. Полицейские уже развозят их по бомбоубежищам.
Подчеркиваю, ситуация такова, что это, возможно, последние дни, когда мы можем Вам помочь оказаться в безопасном месте.
Быстрее принимайте решения!
Берегите себя! Позаботьтесь о детях!", — подчерунул Гайдай.



Теги: эвакуация, режим тишины, Луганщина
 
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