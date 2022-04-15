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Архив - Луганская область

В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов

15.04.2022 17:00
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В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов

Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об этом сообщает полиция Луганской области.
Сообщается, что он направил снаряды оккупантов на центр оказания гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта.
Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.
Также на карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.



Теги: Донбасс, Северодонецк, задержание, предатель, оккупанты
 
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