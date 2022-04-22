В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей

22.04.2022 11:00

Сегодня, 22 апреля, состоится эвакуация маломобильных жителей Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сообщить о человеке, который самостоятельно не передвигается и нуждается в эвакуации можно по телефону 050 647 78 18.

Также сегодня планируется продолжение эвакуации жителей Луганщины. Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, возле дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;

Горное:

Дом культуры Украина, Гагарина, 13а;

Попасная:

ул. Мира 155 и 142.

"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только тогда будет организована эвакуация!" - предупредил Гайдай.