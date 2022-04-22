Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей

22.04.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей

Сегодня, 22 апреля, состоится эвакуация маломобильных жителей Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Сообщить о человеке, который самостоятельно не передвигается и нуждается в эвакуации можно по телефону 050 647 78 18.
Также сегодня планируется продолжение эвакуации жителей Луганщины. Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, возле дома 15
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
Горное:
Дом культуры Украина, Гагарина, 13а;
Попасная:
ул. Мира 155 и 142.
"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только тогда будет организована эвакуация!" - предупредил Гайдай.



Теги: Донбасс, эвакуация, автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх