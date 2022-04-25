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Архив - Луганская область

Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине

25.04.2022 12:00
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Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине

Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. Без света вся Луганская область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.
"Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Разрабатываем альтернативные варианты электропитания области, - сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай.
"Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время запитывала большую часть городов и сел области. Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. До сегодняшнего дня подстанция оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - добавляет он.



Теги: обстрел, подстанция, электроснабжение, Луганщина
 
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