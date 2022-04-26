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Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины
26.04.2022 12:00
На Луганщине энергетики переподключили схему и восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне обесточили всю территорию Луганщины вчера утром, оставив Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ без источника питания. Однако наши энергетики быстро нашли вариант переподключения городов и сел области. Благодаря этому 30 тысяч семей снова со светом. Подключаются также обесточенные насосные станции, ожидается подача воды там, где возможно", – отметил Сергей Гайдай.
Остаются обесточенными 36 населенных пунктов – 24 полностью и 12 частично. 91312 потребителей находятся без электроэнергии.
Теги: Донбасс, восстановление, электроснабжение, Луганщина
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