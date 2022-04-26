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Архив - Луганская область

Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины

26.04.2022 11:00
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Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины

В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горном.
Места сбора для эвакуации:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.


Теги: эвакуация, автобусы, Луганщина
 
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