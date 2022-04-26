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В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками
26.04.2022 08:00
Во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", – написал Гайдай в Facebook.
Также есть информация о взрыве в райотделе "народной милиции".
В террористической организации "ЛНР" считают, что взрывы вызваны ударом украинского Bayraktar.
Теги: Донбасс, взрыв, предатель, Луганщина, Кременная
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