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Архив - Луганская область

В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов

27.04.2022 11:00
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В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов

В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля. В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военнослужащих Вооруженных сил Украины", – рассказал чиновник.



Теги: Донбасс, Северодонецк, шпионаж, священник, УПЦ МП
 
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