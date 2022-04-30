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Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни
30.04.2022 13:00
На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и мест отдельных захоронений в традиционные послевеликодные поминальные дни в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении председателя Луганской областной государственной администрации - начальника областной военной администрации Сергея Гайдая № 160 от 28 апреля 2022 года.
Запрет введен для сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий.
Контролировать выполнение распоряжения будут Главное управление Национальной полиции в Луганской области, Управление патрульной полиции в Луганской области, руководители органов власти на местах.
Теги: запрет, кладбище, поминальные дни, Луганщина
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