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Архив - Луганская область

На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы

30.04.2022 11:00
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На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы

Два эвакуационных автобуса попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области. Об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова.
"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - отметил Николай Ханатов.



Теги: Донбасс, автобус, эвакуация, обстрел, Попасная
 
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