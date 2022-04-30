СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области

30.04.2022 15:00

СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области, сообщает Луганская ОВА.

Установлено, что житель Лисичанска передавал оккупантам сведения о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также данные о последствиях вражеских обстрелов.

Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном.

"Агенты" передавали собранные данные куратору через специально созданные телеграм-каналы.

В настоящее время всех участников, в частности, руководителя этой агентурной сети, установили и задержали.

Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,